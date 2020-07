Dode en zwaargewonde bij schietpartij in Vorst. Getuigen spreken van afrekening

Vorst - In de Merodestraat in Vorst zijn in de nacht van zaterdag op zondag schoten gevallen. Daarbij zou zeker één dode gevallen zijn en één zwaargewonde. Een derde kreeg ook een kogel in het lichaam.

Eén dode en twee gewonden; dat zou de zware balans zijn van een schietpartij in de Merodestraat in Vorst. Dat is althans wat POS NWS afgelopen nacht naar buiten bracht. Het nieuws moet wel nog uit officiële bron bevestigd worden. Toch doet het verhaal op sociale media de ronde. Buurtbewoners getuigen dat ze schoten hoorden in hun straat, maar dat ze eerst niet wisten wat er gaande was. Even later krioelde het er van de politiecombi’s.

Volgens onze informatie zou het om een afrekening gaan. Eén jongere persoon zou daarbij om het leven zijn gekomen. Een andere raakte zwaargewond. Een derde slachtoffer kreeg mogelijk een kogel in de voet. Er zou wellicht gevuurd zijn met een oorlogswapen. Of er al verdachten zijn opgepakt, is nog niet duidelijk. Het Brusselse parket zal straks reageren op de schietpartij.