Spanje krijgt oranje reisadvies na lockdown in Catalonië

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast, nadat de Catalaanse stad Lerida en haar omgeving zaterdag in lockdown werden geplaatst.

Spanje staat nu bij de landen waarvoor het reisadvies op oranje staat, wat betekent dat er voorwaarden verbonden kunnen zijn aan reizen naar het land.

“Op 4 juli besloot de Catalaanse regering het district El Segria (provincie Lerida) in quarantaine te plaatsen. Tot nader order is het niet mogelijk dit gebied binnen te komen of te verlaten”, aldus Buitenlandse Zaken.

Voor reizen naar elders in Spanje is er momenteel geen probleem. Reizigers die met het vliegtuig naar Spanje gaan, moeten wel minstens 48 uur op voorhand een document invullen waarin zij hun vertrekplaats aangeven en of ze met het virus in contact zijn geweest, zo staat nog op de website van Buitenlandse Zaken.

Voor de aankondiging van de lockdown in Catalonië stond Spanje nog bij de landen met groen licht voor reizen.