Europarlementslid Petra De Sutter: “We hebben het hart uit onze zorg gehaald. Dat moet anders”

In een interview met De Zondag heeft Europarlementslid Petra De Sutter (Groen) gezegd dat onze zorgsector moet veranderen. “We hebben het hart uit de zorg gehaald, dat moet anders.”

Petra De Sutter schreef samen met Groen-voorzitter Meyrem Almaci een boek: “Kansen na corona”. “We denken dat dit een momentum kan zijn voor échte verandering”, vertelt de politica en gynaecologe. “Op de puinhoop van corona kan een nieuwe samenleving ontstaan. We hopen met dit boek enkele ideeën bovenaan de agenda te krijgen.” In De Zondag vertelt ze wat ze onder de nieuwe samenleving verstaat. “Als ik één fundament moet noemen, dan zeg ik volksgezondheid. Deze crisis heeft aan iedereen duidelijk gemaakt dat gezondheid het hoogste goed is. We hebben jarenlang bespaard op gezondheidszorg. Ik ga meer zeggen: we hebben het hart uit onze zorg gehaald. Dat moet veranderen.”

De Sutter noemt enkele mistoestanden. “U moet eens praten met verpleegkundigen. Die krijgen x-aantal minuten om iemand te wassen. ‘We zouden een soort carwash voor mensen moeten organiseren’, zei een collega eens. ‘Dat zou pas efficiënt zijn.’ Dát is wat fout loopt. De zorg gaat over mensen, hè. Dat mag geen bedrijf zijn dat zo efficiënt mogelijk moet werken.” Dat verpleegkundigen te weinig verdienen, zorgt ervoor dat er ook te weinig mensen voor de job kiezen, denkt De Sutter.

Verder reageert de politica nog op de aanslepende regeringsvorming. “Groen was één van de weinige winnaars van de verkiezingen. Onze winst was niet zo groot als verhoopt, maar we zijn wél vooruit gegaan. Vandaag zitten de verliezers aan tafel. Dat is bitter. Ik ga dat niet ontkennen.” Toch heeft ze de hoop op regeringsdeelname nog niet opgegeven. “Als ik zie wat deze week allemaal gebeurt, kan het snel weer veranderen. De andere partijen weten wat ze aan ons hebben: wij zijn bereid om te praten over inhoud.”