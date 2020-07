Meisje (14) vermist in Heverlee

Oud-Heverlee - Child Focus heeft een opsporingsbericht verspreid voor de 14-jarige Kiara Poot.

Het meisje is sinds zaterdag 4 juli vermist, ze werd het laatst gezien in Heverlee. Kiara Poot is 1 meter 57 groot en slank gebouwd. Ze heeft bruin haar, draagt een lichtblauwe jeansbroek, een roze jas en witte schoenen van het merk Fila. Ze zou een grote zwarte handtas bij zich hebben en heeft een sonde in de neus. Wie tips heeft, kan Child Focus telefonisch contacteren op het nummer 116 000 of de politie op 0800/30.300.