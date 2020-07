Joe Biden wil wortels van systematisch racisme in VS uitroeien

Joe Biden wil de wortels van het systematisch racisme in de Verenigde Staten uitroeien. Dat heeft de Amerikaanse presidentskandidaat zaterdagavond op Twitter geschreven naar aanleiding van Independence Day, de viering van de onafhankelijkheid van de VS.

Volgens de 77-jarige Biden, de Democratische uitdager van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen in november, is Amerika er nooit in geslaagd om de beginselen in de Onafhankelijkheidsverklaring, dat “alle mensen gelijk zijn geschapen”, waar te maken. “Die zin heeft aan ons geweten geknaagd door meer dan 200 jaar geïnstitutionaliseerd racisme, inclusief het meest recente”, aldus Biden.

Hij verwees naar de zwarte Amerikaan George Floyd. Sinds de dood van Floyd bij zijn arrestatie in Minneapolis in mei is er in de Verenigde Staten een hevig debat ontstaan over ras en discriminatie.

“Amerika is geen sprookje”, aldus nog Biden. “We hebben nu de kans om de gemarginaliseerde, gedemoniseerde, geïsoleerde en onderdrukte mensen een eerlijk aandeel te geven van de Amerikaanse droom.”

President Trump hield vrijdag, aan de vooravond van de nationale feestdag, een nationalistische toespraak. Daarin verweet de Republikein links de Amerikaanse geschiedenis “te willen wissen”. Volgens Trump wordt er tegen Amerikaanse iconen “een genadeloze campagne gevoerd”, verwijzend naar de protesten van de jongste weken tegen racisme en politiegeweld.

De Democratische presidentskandidaat Biden kondigde begin deze week aan dat hij de raadgevingen van de dokter volgt en omwille van de coronapandemie geen verkiezingsmeetings meer te houden. De 74-jarige Trump daarentegen kwam zwaar onder vuur te liggen omdat hij zaterdagavond andermaal een feest voor duizenden mensen hield voor Independence Day. En op 20 juni hield de president in Tulsa, in de staat Oklahoma, een verkiezingsmeeting waar duizenden mensen op afkwamen. De staat kende toen een opstoot van besmettingen.

Officieel raakten al meer dan 2,8 miljoen Amerikanen besmet met het nieuwe coronavirus, en stierven er zo’n 130.000 aan de infectie, het hoogste aantal ter wereld. Volgens de New York Times stijgt het aantal besmettingen in zeker 39 Amerikaanse staten. In vijf - Alabama, Alaska, Kansas, North Carolina en South Carolina - werden vrijdag nieuwe records opgetekend.