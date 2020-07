Britten mogen terug naar de pub: ‘Super Saturday’ maakt naam meteen waar, maar van social distancing is amper sprake

In Groot-Brittannië zijn zaterdag de pubs en de kappers terug opengegaan. ‘Super Saturday’ was meteen groot succes, maar op sommige plekken ging het mis en werd de social distancing hélemaal vergeten.

Net als in België waren ook over het Kanaal de cafés en restaurants een hele tijd gesloten. Zaterdag mochten ze na 104 dagen terug open en daar hadden véél Britten duidelijk zin in. In het hele land kwamen mensen naar buiten. Volgens The Sun werden 15 miljoen pinten getapt in één avond tijd.

Alleen hadden sommigen de smaak zo goed te pakken, dat er hier en daar enkelen uit de bocht gingen. Zo was vooral de populaire uitgaansbuurt Soho in Londen razend druk en moest de politie enkele pubs sluiten die de regels niet volgden. Op beelden is goed te zien hoe het voor sommigen heel moeilijk is om de social distancing te bewaren. Hier en daar werden dronken mensen opgepakt die voor problemen zorgden.

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE7

Foto: AFP

Foto: AFP