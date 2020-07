Vrouw van Herbert Flack overleden na val in Spanje: “Ze maakte op haar integere manier de wereld schoner”

Fabienne Arras (66), de echtgenote van acteur Herbert Flack (71), is onverwacht overleden. Ze kwam donderdag om het leven door een ongelukkige val tijdens een vakantie in Spanje, zo laat de entourage van de acteur zondag weten.

“Fabienne was er niet alleen voor mij, maar voor iedereen die haar nodig had”, reageert Herbert Flack, die naar eigen zeggen zijn vrouw, liefde, soulmate, vriendin en compagnon de route is verloren. “Theater was ook haar leven. Iedereen die van ver of dichtbij iets te maken had met KNS Antwerpen - later het Toneelhuis - wist hoe gedreven en genereus Fabienne was. Een fantastische vrouw die op haar integere manier de wereld een heel stuk schoner maakte.”

30 jaar geleden

Herbert Flack leerde zijn vrouw meer dan 30 jaar geleden kennen toen ze allebei zelf nog getrouwd waren. Fabienne Arras verliet daarop haar man, maar Flack bleef zijn toenmalige vrouw Mimi - die gezondheidsproblemen had - trouw. En zo bleef Arras 26 jaar de minnares van Flack. “‘Ik vond dat heel schoon van hem”, zei Arras daar over. “Ik leefde in functie van Herbert, ja. We zagen elkaar na zijn theatervoorstelling, tussen de repetities door of een paar uurtjes tijdens het weekend. We gingen wel met ons tweetjes met vakantie, maar Herbert is nooit bij mij thuis blijven logeren. Hij wilde de kerk koste wat het kost in het midden houden. Al die jaren heb ik alleen gewoond.” Toen zijn vrouw stierf, vroeg Flack Fabienne Arras ten huwelijk. De twee trouwden in 2014.