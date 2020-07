Valse foto, miljoenen in cash en geheime telefoonnummers: zo bleef Ghislaine Maxwell maanden onder de radar

Ghislaine Maxwell, de vrouw die ervan verdacht wordt miljardair Jeffrey Epstein geholpen te hebben bij het misbruik van heel wat jonge vrouwen, heeft zich maanden kunnen verstoppen van de politie. Stilaan wordt duidelijk hoe ze dat deed: met meerdere telefoonnummers, verschillende bankrekeningen en voldoende cash om een huis te kunnen kopen zonder dat haar naam moest vallen.

Ghislaine Maxwell wordt sinds augustus vorig jaar op de hielen gezeten door de Amerikaanse FBI, die haar al een tijdje wil spreken in de zaak rond miljardair Jeffrey Epstein. Hij pleegde zelfmoord in de cel toen hij opgepakt werd in een misbruikzaak. Algemeen wordt aangenomen dat de twee een netwerk hadden opgezet met rijke en invloedrijke vrienden - de Britse prins Andrew wordt genoemd, maar ook de naam van Bill Clinton is al gevallen - die jonge, minderjarige vrouwen verkrachtten. Ook Maxwell zelf werd deze week nog beschuldigd van verkrachting.

De foto in Los Angeles, waarvan speurders vermoeden dat het om een afleidingsmanoeuvre gaat. Foto: MEGA

Vervalste foto

Toch duurde het nog tot begin deze week voor Maxwell werd opgepakt. Hoe is dat mogelijk? Uit verschillende reconstructies blijkt dat Maxwell al snel na de zelfdoding van Epstein begon een dwaalspoor op te zetten. Zo werd in augustus een foto van haar gedeeld op het terras van een hamburgerbar in Los Angeles, maar die bleek achteraf vervalst te zijn.

In dit huis in New Hampshire werd Maxwell opgepakt. Foto: REUTERS

Er doken nog meer geruchten op - ze zou in Parijs wonen in de flat van een rijke vriend, ze zou gesignaleerd zijn in Israël, zelfs op een onderzeeër. Nu blijkt dat weinig van aan te zijn: hoewel ze heel wat connecties - en drie paspoorten - heeft, zouden haar advocaten haar aangeraden hebben om in de VS te blijven. Buitenlandse reizen zouden te veel opvallen. Volgens de openbare aanklager heeft ze al die tijd in de staat New England gewoond, maar dan wel op verschillende adressen.

Met Jeffrey Epstein. Foto: Patrick McMullan via Getty Image

G Max

Mogelijk woonde ze aanvankelijk nog bij een rijke vriend in Massachussets, maar begin december liet Maxwell haar oog vallen op een pand ter waarde van één miljoen pond. Omdat haar naam niet mocht vallen bij de aankoop, kocht ze het huis met cash geld. Toen de eigenaar daarop haar naam vroeg op de akte, zette ze een anonieme vennootschap op, waardoor ze niet zélf hoefde te tekenen. Ze liet pakjes op een andere naam aankomen en veranderde haar gsm-nummer, dat ze liet registreren onder de naam G Max. Dat ze anoniem kon blijven,heeft een en ander te maken met het fortuin waarover ze beschikt. Ze zou tussen 2007 en 2011 zo’n 20 miljoen pond gekregen hebben van Epstein en zou naar verluidt tientallen bankrekeningen hebben, waarop vaak honderdduizenden ponden geparkeerd staan.

LEES OOK. Nieuwe beschuldiging tegen Ghislaine Maxwell: “Zij heeft mij meermaals verkracht, ze is even erg als Jeffrey Epstein”

Toch kon Maxwell ontdekt worden. Bronnen laten in de pers uitschijnen dat de FBI al die tijd goed op de hoogte was van het doen en laten van de rechterhand van Epstein. Dat ze vooral de tijd gebruikten om een lijvig dossier op te bouwen tegen haar. Donderdag werd ze opgepakt: een FBI-agent die erbij was vertelde aan Daily Mail hoe ze “niet vriendelijk aangebeld hebben”. Een colonne met 24 FBI-agenten knipte om 8.20 uur de poort open en stormde naar binnen. Uren voor de inval waren al twee vliegtuigen gesignaleerd die boven het pand van de vrouw cirkelden. Binnen zou Maxwell zich niet al te zeer verzet hebben. “Toch heeft heel die operatie miljoenen gekost”, klinkt het. “We hebben hier met héél veel personeel honderden, duizenden uren aan gespendeerd.”