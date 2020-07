Bij een schietpartij in een club in Greenville, in de Amerikaanse staat South Carolina, zijn zeker twaalf gewonden gevallen. Dat meldt CNN zondagochtend.

De melding van de schietpartij kwam bij de sheriff binnen rond 1.50 uur lokale tijd (7.50 uur Belgische tijd). Het motief is niet bekend en het is ook nog niet geweten of er doden vielen.