Congo zet drie Belgen het land uit na racistische uitspraken tegen Pierre Kompany

De drie Belgen die in Congo opgepakt waren na enkele racistische uitspraken aan het adres van Pierre Kompany, zijn het land uitgezet. Daarover bericht De Morgen en het nieuws wordt bevestigd door de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. “De drie Belgen zijn terug in ons land.”

De drie - die in Kinshasa en Lubumbashi wonen - werden eind vorige maand al opgepakt door de lokale autoriteiten. Op Facebook hadden ze zich racistisch uitgelaten tegen burgemeester van Ganshoren, Pierre Kompany. Hij had in een nieuwsartikel excuses geëist van de Belgische overheid en het koningshuis voor wat destijds in Congo gebeurd is. Daarop reageerden de drie met kwetsende commentaren. “Beste meneer Kompany. Ik ken een taxidermist die u met plezier zal vereeuwigen, gratis. En we zullen u tussen de wilde dieren zetten, in het museum”, zo schreef één van de mannen.

LEES OOK: Congo wil drie Belgen uit land zetten na racisme tegen vader Kompany: “We gaan u opzetten, voor in het museum”

Lokale autoriteiten kregen daar lucht van en arresteerden de drie. Er werd gedreigd met uitzetting uit het land. Dat laatste is volgens De Morgen ook daadwerkelijk gebeurd. De uitzetting zou vrijdag al plaatsgevonden hebben, maar het nieuws raakte pas vandaag bekend.