Passagiers van vluchten uit Barcelona en Girona moeten speciaal ‘coronadocument’ invullen

Wie met het vliegtuig vanuit Catalonië naar ons land reist, zal aan boord een document moeten invullen in verband met het coronavirus. In de streek is een gebied met 200.000 inwoners opnieuw in lockdown na een nieuwe uitbraak van het virus. Volgens VRT reisden al zeker 3 Belgen terug die in de regio waren geweest.

Er was dit weekend wat commotie over die lockdown in Spanje. “Wat gaan we met reizigers uit dat gebied doen”, vroeg viroloog Marc Van Ranst zich af. Niet erg veel, zo bleek. Minister Maggie De Block (Open Vld) raadde toeristen aan om na hun reis in quarantaine te gaan in ons land, maar verplicht is dat niet. “Daar is geen wettelijke basis voor”, zei ze.

Nu blijkt dat reizigers die vanuit de luchthavens van Girona en Barcelona naar ons land reizen, toch een document voorgeschoteld krijgen op het vliegtuig. “Een zogenoemd Passenger location form”, klinkt het bij Brussels Airport. “Daarop vullen de reizigers hun gegevens in, waar ze verbleven hebben, of ze symptomen hebben en waar ze zitten op het vliegtuig.” De gegevens worden verzameld en aan de federale overheidsdienst Volksgezondheid bezorgd. “Dat kan van pas komen in het verhaal van de contact tracing”, klinkt het nog bij Brussels Airport. “Er wordt ook nog een folder verdeeld met informatie over het virus en de raad om in quarantaine te gaan of langs te gaan bij de dokter als er symptomen zouden zijn.” Nieuw is dat formulier niet. “We gebruikten het ook al voor de ebola-uitbraak.”

In de luchthaven zelf is er ook een temperatuurcontrole. “Wie koorts heeft - boven de 38 graden - krijgt een mondmasker en handschoenen en kan zo zijn bagage afhalen. Ook aan die personen geven we een informatiefolder mee.”