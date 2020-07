31-jarige vedette van Barcelona heeft eindelijk… zijn rijbewijs

Heuglijk nieuws voor Jordi Alba. De Spaanse flankverdediger van Barcelona werd al jaren door zijn vader naar de trainingen gebracht en terug opgepikt. Maar de vedette van Barcelona heeft nu eindelijk zijn rijbewijs te pakken.

Over het loonbriefje van Jordi Alba gaan we niet beginnen. De Spaanse international dweilt al jaren de flank af bij Barcelona en het Spaanse nationale elftal. De aanschaf van een degelijke wagen zal dus nooit het probleem zijn geweest. Alleen, om met de wagen te rijden moet je wel over een rijbewijs beschikken. En dat had Alba niet.

Het ‘ongemakje’ van Alba was een goed bewaard geheim tot ploegmaat Piqué zich vorig jaar in een talkshow versprak. Sindsdien heeft de flankverdediger er alles aan gedaan om alsnog zijn rijbewijs binnen te halen. En zie, gisteren kwam hij voor het eerst naar het oefencomplex afgezakt in een wagen waarin hij zelf achter het stuur zat.

?? | @JordiAlba (31) heeft eindelijk z'n rijbewijs gehaald! Hij kwam gisteren voor het eerst alleen naar de training gereden. ?? pic.twitter.com/U3tz27nfic — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 5, 2020