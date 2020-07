Gents MilieuFront start tweede Peuken Cleanup in Gent

Gent - In Gent start milieuvereniging Gents MilieuFront (GMF) zondag haar tweede Peuken Cleanup, een initiatief waarbij vrijwilligers sigarettenpeuken binnen brengen onder de Gentse stadshal. Vorig jaar zamelden 15 deelnemers gedurende twee uur zowat 17.000 peuken in.

Vrijwilligers wordt gevraagd niet in groep peuken te rapen maar met personen in dezelfde bubbel en bij aankomst wordt er handgel aangeboden.

Sigarettenpeuken behoren tot het meest voorkomende zwerfvuil en met de actie wil GMF niet alleen opruimen, maar ook sensibiliseren. “Peuken zijn niet zo onschuldig”, zegt Iris Verschaeve van het Gents MilieuFront. “Ze zitten vol toxische stoffen die in de natuur terecht komen. Daar breken ze niet af maar blijven kleine microplastic-deeltjes over. Niet zichtbaar met het blote oog maar ze zijn er wel nog.”

De milieuvereniging hoopt met de actie op een mentaliteitswijziging en kijkt uit naar Europese wetgeving die fabrikanten financieel zou kunnen responsabiliseren. Een eerder voorstel om lokaal statiegeld in te voeren omschrijft de milieuvereniging als “eerder ludiek, we zien dat persoonlijk niet haalbaar.”

Verschaeve vindt het “veel interessanter om de vraag te stellen of we rokers moeten verbaliseren. In principe kan je een boete krijgen, maar dat gebeurt niet.”

Het GMF roept vrijwilligers op om de peuken die ze vinden naar de stadshal te brengen. Daar worden ze in een grote vaas samengebracht en om 16.00 uur voorgesteld aan de pers.