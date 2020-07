Gewapende vrouw verschanst zich in woning met wapen, maar geeft zich meteen over

Het incident met de gewapende vrouw die zich sinds zondagmorgen met een wapen verschanst had in een woning in Jumet bij Charleroi is kort na 14 uur vreedzaam afgelopen. De vrouw, een veertiger, deed de deur open, waardoor de opgeroepen speciale eenheden konden binnengaan. De vrouw gaf zich zonder probleem over.

De vrouw, die erg in de war was, bleek ook gewond aan de voet. Ze was in gebroken glas gestapt. De agenten van de speciale eenheden vonden een karabijn in de woning.

Uit de eerste gegevens van het onderzoek blijkt dat de zaak in verband staat met een familieruzie.