Stormweer eist twaalf doden in zuiden Brazilië

De ravage in een sportcentrum vlakbij Florianopolis is enorm Foto: AFP

In het zuiden van Brazilië zijn de voorbije dagen minstens twaalf mensen om het leven gekomen in het stormweer. President Jair Bolsonaro vloog dit weekend met een helikopter over het getroffen gebied rond de stad Florianopolis om de schade op te meten.

De staten Santa Catarina en Rio Grande do Sul worden sinds woensdag getroffen door hevige stormen. De autoriteiten spreken van een “extra-tropische cycloon” in combinatie met een koudefront. De staat Santa Catarina kondigde zelfs de noodtoestand af.

Het stormweer veroorzaakte aardverschuivingen en talloze huizen liepen schade op. Op televisie was te zien hoe een dak in Florianopolis helemaal werd weggerukt. Meer dan 1,3 miljoen mensen in Santa Catarina kwamen tijdelijk zonder stroom te zitten.