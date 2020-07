Ramos verlost Real nu ook bij Athletic Bilbao, titel komt dichterbij voor Courtois en co

Real Madrid heeft een nieuwe stap richting de Spaanse titel gezet. De Madrilenen wonnen zondag op de 34e speeldag van La Liga op bezoek bij Athletic Bilbao met 0-1. Thibaut Courtois stond bij Real tussen de palen en hield andermaal de nul, Eden Hazard ontbrak zoals geweten in de selectie van coach Zinédine Zidane.

Beide teams hielden mekaar de eerste periode in de tang. Ook na de koffie vond Real maar moeilijk het gaatje. Pas bij het naderen van het slotkwartier zorgde Sergio Ramos (73.), die Real donderdag ook al tegen Getafe over de streep trok, voor de verlossing op strafschop.

Sinds de hervatting van La Liga, medio juni, won het team van Zidane nu al zeven partijen op rij. In de stand staat Real, met nog vier wedstrijden voor de boeg, aan kop met 77 punten. Eerste achtervolger Barcelona, dat later zondag (22u) naar Villarreal trekt, volgt met 70 punten. Willen Lionel Messi en co de Spaanse titel alsnog veroveren, zullen ze sowieso over de Koninklijke moeten wippen. Bij gelijke punten staat Real immers voor Barça dankzij de onderlinge duels.

Real kon in Bilbao andermaal niet rekenen op Eden Hazard. De Rode Duivel ondervindt terug hinder aan de enkel waaraan hij eerder dit seizoen geopereerd werd. In de wedstrijd tegen Espanyol van vorig weekend kreeg hij meerdere tikken tegen die enkel, waarna hij het midweekduel tegen Getafe liet schieten. Vrijdag trainde hij plots terug met de groep mee in Valdebebas, om vervolgens de groepstraining van zaterdag te laten schieten. Zidane nam voor de trip naar Bilbao geen risico met de flankspeler en liet hem uit de selectie.