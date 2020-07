Leger en politie patrouilleren tegen stijgend aantal passanten zonder toestemming op schietvelden

Op de schietvelden van het Bataljon Artillerie in de Antwerpse Noorderkempen doen het leger en de politie zondag een grootschalige sensibiliseringsactie om burgers bewust te maken van de gevaren, wanneer ze de terreinen zonder toestemming betreden.

Het militair domein van het Bataljon Artillerie, op grondgebied van Brasschaat, Kapellen en Kalmthout, is een van de drie actieve schietdomeinen in België waar nog regelmatig geoefend wordt met mortieren en wapens met een kleiner kaliber. Het bestaat uit een Groot Schietveld, dat niet toegelaten is voor burgers en het Klein Schietveld waar onder strikte regels gewandeld of gefietst mag worden.

Zondag houden het leger, de federale en lokale politie en het Agentschap Natuur en Bos een grootschalige sensibiliseringsactie op het terrein. Zo’n vijftig mensen worden ingezet om burgers de toegang tot de terreinen te ontzeggen in het Groot Schietveld en te sensibiliseren over de militaire activiteiten in het Klein Schietveld. Dat gebeurt in militaire- en politievoertuigen, te paard, met fietsteams en via de lucht in een politiehelikopter.

“Het wordt alleen maar erger”

Volgens commandant van Artillerie Quentin Van Kerckhoven ziet het leger in de laatste weken een duidelijk verhoogd aantal incidenten met burgers die zich zonder toelating op de terreinen begeven. “Als we niets ondernemen, vrezen we dat dit deze zomer alleen maar erger zal worden, omdat veel mensen hun vakantie doorbrengen in eigen land.”

Op deze manier worden regelmatig militaire activiteiten en oefeningen op het terrein verstoord, door wandelaars of bijvoorbeeld groepjes mountainbikers. Pas echt gevaarlijk wordt het wanneer mensen zich in de ‘doeldomeinen’ begeven waar mortieren of andere munitie terechtkomt. Ook wanneer er geen oefening bezig is, is er kans op ongecontroleerde ontploffingen van mortieren die niet tot explosie zijn gekomen bij het afvuren.

In een eerste fase beperken de politie en het leger zich tot sensibiliseren van betreders. Wie zich bij herhaling schuldig maakt, zal gesanctioneerd worden. Op het illegaal betreden van militaire domeinen staan geldboetes maar ook gevangenisstraffen. “Maar we rekenen op het gezond verstand van de burgers, zodat dit niet nodig is”, zegt Van Kerckhoven.