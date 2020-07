Dodentol bij explosie Turkse vuurwerkfabriek neemt toe, nu al zes slachtoffers

De vuurwerkfabriek in het Turkse Hendek staat in lichterlaaie Foto: AP

De tol van de explosies in een vuurwerkfabriek in het Turkse Hendek is gestegen tot zes doden, zo heeft het persbureau Anadolu zondag bericht. Eén persoon wordt nog steeds vermist.

Vrijdag deden zich een hele reeks explosies voor in de grootste vuurwerkfabriek van het land, zo’n 183 kilometer ten oosten van Istanboel. In de fabriek was 110 ton vuurwerk gestockeerd. Meer dan honderd mensen raakten gewond.

De oorzaak van het incident is nog steeds onbekend. Volgens Anadolu hebben de autoriteiten zaterdag wel drie personeelsleden opgepakt, onder wie de directeur.

Lokale media berichten over nalatigheid en een gebrek aan veiligheidsmaatregelen in de fabriek, waar sinds 2009 al zes dodelijke explosies hebben plaatsgevonden.