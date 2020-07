Romelu Lukaku evenaart Ronaldo met 20ste doelpunt van het seizoen, maar verliest tegen tienkoppig Bologna

Romelu Lukaku heeft voor de twintigste keer dit seizoen gescoord in de Serie A. Tegen Bologna schreef hij zondag zo een stukje geschiedenis. Voor Internazionale zelf werd het echter een snertavond: het verloor thuis met 1-2 van de Rossoblu.

Voor het doelpunt zelf moest Lukaku niet veel doen. Ashley Young zette voor, Lautaro Martinez kopte de bal tegen de paal. De bal botste pardoes in de voeten van de spits, die niet miste voor een leeg doel.

Onze nationale topschutter plaatste zich met de treffer in een illuster rijtje van vier toppers die in hun eerste jaar bij Inter Milaan twintig doelpunten of meer maakten in de thuiscompetitie. Giuseppe Meazza in 1930 (naar wie het stadion van Inter vernoemd werd, red.), Stefano Nyers in 1949 en Ronaldo in 1998.

De Portugese Ronaldo (25), die nu bij Juventus voetbalt, en Ciro Immobile (29) staan nog voor hem in de topschutterstand in de Serie A.

Over alle competities heen zit Lukaku al aan 26 doelpunten en 6 assists.

BIG ROM | Romelu Lukaku met zijn 20ste doelpunt van het seizoen! ??????#InterBologna pic.twitter.com/K1NvJETKjL — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 5, 2020

Dubbel rood

Inter kon op dubbele voorsprong komen via een strafschop van Lautaro Martinez, maar die miste. Ook de rebound van Vecino kon de netten niet doen trillen. Het bleek later een hele dure misser te zijn.

Het opvallendste moment viel op het uur, toen Roberto Soriano van Bologna van het veld gestuurd werd. Soriano stond luidop te vloeken, maar de scheidsrechter leek het als een persoonlijke belediging op te nemen en trok meteen rood. Een stevige discussie ontbrak, waarna Soriano alsnog naar de douche moest verhuizen. Ondanks een man minder kwamen de bezoekers langszij: Musa Juwara scoorde via een afstandsschot. Diezelfde spits lag later aan de basis van de tweede gele kaart van Alessandro Bastoni. Inter en Bologna plots op alle vlakken weer op gelijke voet.

Althans, voor even. Want zes minuten later kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong dankzij Musa Barrow. Inter duwde het gaspedaal in, maar ondanks een grote kans voor Alexis Sanchez bleef de nederlaag op het scorebord staan. Inter mist zo een kans om dichterbij te komen bij Lazio Roma, dat gisteren verloor AC Milan, en blijft derde op elf punten van leider Juventus.