Muurschildering en getransformeerd paviljoen eren Panamarenko in Antwerpen

Antwerpen - In Antwerpen-Noord zijn zondag twee kunstwerken voorgesteld als eerbetoon aan de vorig jaar overleden kunstenaar Panamarenko. Tegenover zijn voormalige woning in de Biekorfstraat kwam een muurschildering, op het Sint-Jansplein werd een artistiek paviljoen omgevormd tot een kunstobject met kleurrijke mozaïek.

De Antwerpse kunstenaar Panamarenko, bekend van onder meer zijn futuristische water- en vliegtuigen, overleed eind vorig jaar. Zijn opvallende woning en atelier aan de Biekorfstraat en het beeld ‘Pepto Bismo’ op het Sint-Jansplein zijn nog steeds blikvangers in Antwerpen-Noord.

Als eerbetoon werd zondag een metershoge muurschildering gepresenteerd op de gevel van een dagbladhandel tegenover het Panamarenkohuis. Grafitti-artiest Yvon Tordoir (Aerosol Kings) vond de inspiratie voor zijn ontwerp bij de futuristische ruimtetuigen van Panamarenko.

Op het Sint-Jansplein kleedde Antwerps schilder en tekenaar Werner Mannaers een paviljoen aan met een eigen ontwerp. Hij gebruikte het gebouw, momenteel in gebruik als frituur, als canvas: een levensgroot ontwerp van 97 m² over de volledige gevelomtrek transformeert het gebouw tot een opvallend kunstobject.

Dicht bij het bekende ‘Pepto Bismo’-beeld

Districtsschepen voor cultuur Femke Meeusen (Groen) is verheugd over deze nieuwe blikvanger op het plein. “Het districtsbestuur gaf gehoor aan de vraag van de buurt om het plein te verfraaien met een nieuw kunstwerk. De buurtbewoners en lokale handelaars kregen de kans om zelf de kunstenaar voor dit project te kiezen. Zo krijgt het Sint-Jansplein er dus een hedendaags kunstwerk bij, dicht bij het bekende ‘Pepto Bismo’-beeld van Panamarenko. We zijn fier dat het plein opnieuw verrijkt wordt met een hedendaags werk dat sterk geworteld is in de buurt.”