Gerard Joling zoekt een man op televisie

Ambiance bij de noorderburen. In een nieuw programma voor de Nederlandse zender RTL4 gaat zanger Gerard Joling op zoek naar een man. Niet per se om mee te trouwen, benadrukt Joling.

De inmiddels 60-jarige ‘Geer’ dekt zich zo al handig in. Drie jaar geleden ging zijn vroegere televisie-kompaan Gordon op zoek naar een man om ermee te trouwen. Dat programma was ook op Vitaya te volgen. Maar toen het puntje bij paaltje kwam, bedacht Gordon zich en liet hij voor ruim twee miljoen kijkers zijn gekozen partner in de steek. Wat vervolgens een fikse rel in de bladen en boze reacties van bedrogen kijkers opleverde.

Joling zoekt dus ook een man, maar de ‘toekomstplannen ’ met de winnaar zijn een flink pak bescheidener. “Het zal een soort The bachelor-achtige realityshow worden”, bevestigt de zanger. “Maar er hoeft voor mij geen liefdesrelatie of meer uit te komen. Voor hetzelfde geld ga ik met de winnaar gewoon twee weken op vakantie.”

LEES OOK. Gerard Joling (60) blikt terug op zijn leven én deelname aan Eurosong in 1988: “Het leven gaat om de duit en de fluit” (+)

Joling was de afgelopen jaren in Vlaanderen weer even in de aandacht als presentator van de zoektocht naar de nieuwe K3, en hij zat ook even op de boot van Gert en James. In Nederland heeft hij al jaren het imago van relnicht. “Gerard zal nooit op televisie de liefde van zijn leven vinden”, reageren intimi op het nieuws. “Hij is iemand die weet wat hij wil, maar vooral iemand die nooit toegevingen doet. Alles moet zijn zoals hij het wil. En in een relatie is het toch vooral geven en nemen.” Geer zkt. een heer moet komend tv-seizoen op de buis komen.