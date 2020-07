Liverpool blijft winnen thuis, Origi valt vooral op door kapsel

Zeventien op zeventien voor Liverpool. De kampioen in Engeland blijft ook na de coronaperiode ongeslagen op Anfield Road met een 2-0 overwinning tegen Aston Villa dankzij doelpunten van Sadio Mané en Curtis Jones. Divock Origi kreeg een basisplaats, maar viel vooral op door een blonde kruin.

(Adds quotes)

Na de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen rivalen Manchester City hadden de troepen van Jurgen Klopp iets recht te zetten tegen Aston Villa. Het viel echter andermaal op dat Liverpool geen grootse vorm vertoont. De titel is binnen, en dat laat zich voelen aan de motivatie op het veld. Aston Villa heeft wel nog wat voor te spelen, aangezien ze onderaan in het klassement vertoeven. De bezoekers konden iets voor het uur op voorsprong komen door Anwer El Ghazi, maar de Nederlander zag zijn poging gered worden door Alisson.

Uiteindelijk brak Sadio Mané de ban in de 71ste minuut. Hij brak met zijn doelpunt ook bijna de lat toen hij de voorzet van Naby Keita via het doelhout scoorde. De jonge Curtis Jones, die eerder deze week een nieuw contract pende, scoorde de 2-0 in de laatste minuut. Daardoor blijft Liverpool in eigen huis al 57 wedstrijden op rij ongeslagen in de Premier League.

Een weekend om niet snel te vergeten voor @curtisjr_10:

☑ contractverlenging tot 2⃣0⃣2⃣5⃣

☑ éérste doelpunt in de @premierleague pic.twitter.com/nPcvNIc8bt — Play Sports (@playsports) July 5, 2020

En Origi? Die kon weinig indruk maken bij The Reds. Zijn voornaamste flashy actie gebeurde voor de wedstrijd, toen hij zijn haren wit kleurde.