Alaves ontslaat trainer Asier Garitano

Deportivo Alaves heeft de samenwerking met trainer Asier Garitano beëindigd. De 50-jarige Spanjaard moet vertrekken vanwege de slechte resultaten na de coronastop. De Baskische club verloor zaterdag zijn vijfde wedstrijd op rij - 1-0 bij Real Valladolid - en zakte naar de vijftiende plaats in La Liga. Het verschil met de degradatiezone is nog maar zes punten.

Wie Garitano, die ruim een jaar in functie was, in de resterende vier competitieduels van Alaves op de bank zal vervangen, is nog niet bekend.