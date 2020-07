Vlaanderen torpedeert aantrekkelijk coronaverlof federale regering

Om de zware combinatie van thuiswerken en zorgen voor de kinderen te vergemakkelijken, voerde de federale regering het coronaverlof in. Met een uitkering die 25 procent hoger lag dan het gewone ouderschapsverlof, leek het interessant om in te stappen. Maar die bonus wordt volledig tenietgedaan door de beslissing van Vlaanderen om de aanmoedigingspremie te schrappen. Duizenden gezinnen krijgen daardoor net minder. Voor wie in de zorgsector werkt, loopt het verschil zelfs op tot een kleine 1.000 euro.