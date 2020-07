Foto van Ghislaine Maxwell en Kevin Spacey op de troon van de Britse Queen en prins Philip brengt Andrew in nauwe schoentjes

Ophef in Groot-Brittannië om een luchtige foto van Ghislaine Maxwell en Kevin Spacey op de troon van de Queen en prins Philip. Beiden kregen, samen met toenmalig Amerikaans president Bill Clinton, een privérondleiding in Buckingham Palace. Het beeld uit 1992 zou de hertog van York zuur kunnen opbreken. Zijn banden met de kliek van Jeffrey Epstein, en zijn misbruiknetwerk, zijn steeds moeilijker te ontkennen.

Een gezellige sfeer. Ghislaine Maxwell leunt lachend achterover. Net als de gevallen Hollywood-acteur Kevin Spacey. De foto, die werd getrokken door een journalist van de Britse krant The Telegraph, is op zijn minst opvallend. De Britten zelf noemen het heiligschennis. Want alleen Queen Elizabeth en prins Philip mogen die troon bestijgen.

Maar daar trok hun zoon, prins Andrew, zich duidelijk niks van aan. Hij nam het duo mee op een privétour door Buckinham Palace en liet hen neerploffen in de rode pluche. Ook Bill Clinton, een vriend van Spacey, was erbij. De toenmalig Amerikaanse president was mee op officieel bezoek aan het hof. Dolle pret zullen ze ongetwijfeld gehad hebben achter de schermen.

Toeval of niet. Zowel Spacey als Clinton zaten in de entourage van Jeffrey Epstein. Oud-president Bill Clinton vloog meer dan eens in de privéjets van Epstein en bezocht hem thuis in New York. Spacey, bekend van House of Cards, raakte dan weer een paar jaar geleden in opspraak toen hij beschuldigd werd van de verkrachting van acteur Anthony Rapp, die toen amper 14 jaar was.

Vandaag, naar aanleiding van de arrestatie van Ghislaine Maxwell duikt het beeld plots op. Wellicht tot groot ongenoegen van prins Andrew. Want nu wordt de druk om te gaan spreken met het gerecht over zijn nauwe band met Maxwell en Epstein alleen maar groter.

“We zouden het op prijs stellen mocht prins Andrew met ons ­komen praten”, meldde ­Audrey Strauss, de openbaar aanklager voor het zuidelijke district van New York eerder op een persconferentie na de aanhouding van Maxwell. De ex-vriendin en jarenlange vertrouwelinge van de van seksueel misbruik beschuldigde miljardair Jeffrey Epstein wordt verdacht van handel in minderjarigen. Epstein benam zichzelf vorig jaar het leven in zijn cel.

Volgens de aanklacht sloot Maxwell vriendschap met minderjarige slachtoffers, waarna ze hen verleidde tot seksuele handelingen met Epstein. Die was jarenlang bevriend met de Britse prins Andrew. Een van hun slachtoffers, Virginia Giuffre, beweert dat ook de prins medeplichtig is aan sekshandel. De prins heeft die beweringen altijd ontkend.

Het Britse hof wil voorlopig niet reageren op de foto.

