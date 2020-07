Dood protestzanger verhit gemoederen, al 160 doden door geweld in Ethiopië

In Ethiopië zijn al minstens 166 mensen om het leven gekomen sinds de moord op een populaire zanger begin deze week rellen en etnisch geweld heeft uitgelokt. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de Ethiopische politie.

De moord op de populaire protestzanger Haacaaluu Hundeessa maandag heeft de etnische verhoudingen in Ethiopië op scherp gezet. Haacaaluu was een spreekbuis van de Oromo-groep, een etnie die tot voor enkele jaren werd gemarginaliseerd. Zijn muziek werd gebruikt tijdens de anti-regeringsprotesten die in 2018 leidden tot de val van de vorige regering en het aantreden van huidig premier Abiy Ahmed, lid van de Oromo.

Jirra Jirra jirra

Jirra bullee barii arguuf #Haacaaluu_Hundeessa said we are living to see tomorrow morning!

Justice for #HaacaaluuHundeessaa pic.twitter.com/1ZfwklrnJ2 — Chala (@Chala71725234) July 5, 2020

“Na de dood op Haacaaluu zijn 145 burgers en elf leden van de ordediensten om het leven gekomen bij onlusten in de regio”, zo verklaarde Girma Gelam, adjunct-politiechef van de staat Oromia. Ook in de hoofdstad Addis Abeba verloren tien mensen het leven, onder wie twee agenten. Sommigen kwamen om in confrontaties met de politie, anderen bij geweld tussen gemeenschappen. Volgens Gelam zijn een duizendtal mensen opgepakt. Hij verzekerde dat het geweld de kop is ingedrukt.

Groeiende etnische spanningen

De golf van geweld die Ethiopië deze week overspoelde, illustreert de groeiende etnische spanningen in het land en de fragiliteit van de democratische transitie die Nobelprijswinnaar Abiy Ahmed op gang heeft gebracht. Sinds zijn aantreden probeert hij een zeer autoritair bestuurssysteem te hervormen, maar dat heeft de spanningen tussen de verschillende gemeenschappen doen toenemen, wat het Ethiopische systeem van etnisch federalisme op de proef stelt.