Aanzienlijke schade bij brand in nucleair complex voor verrijking uranium in Iran

In Iran heeft een brand in een loods op het nucleaire complex van Natanz “aanzienlijke schade” aangericht Foto: VIA REUTERS

In Iran heeft een brand in een loods op het nucleaire complex van Natanz “aanzienlijke schade” aangericht. Dat heeft het Iraanse agentschap voor atoomenergie (AEOI) zondag gemeld.

Het magazijn moest de plaats worden waar in de toekomst geavanceerde centrifuges voor de verrijking van uranium gebouwd zouden worden, maar veel apparatuur is beschadigd of volledig vernield, zo erkende woordvoerder Behrus Kamalwandi via het staatsagentschap Irna.

Toen deze week de eerste berichten over de brand in Natanz naar buiten kwamen, had Kamalwandi de schade nog geminimaliseerd. Hij verzekerde toen ook dat er geen nucleair materiaal in de loods aanwezig was en dat de brand geen gevolgen had voor de werking van het nucleaire complex.

Oorzaak nog onbekend

In Natanz, zo’n 220 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Teheran, is het grootste Iraanse complex voor de verrijking van uranium gevestigd. Daardoor ontstonden er meteen speculaties over de oorzaak van de brand. Over die oorzaak legde het regime geen verklaringen af.

Het internationale atoomenergieagentschap IAEA oefende recent nog druk uit op Iran om inspecties op nucleaire sites toe te laten, maar Teheran houdt zich niet meer aan verschillende afspraken uit het internationale akkoord uit 2015 sinds de Verenigde Staten zich uit de deal terugtrokken.