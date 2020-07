Nederlandse vaccin-haters kapen Belgische enquête: “Is iedereen zo dom en blind?”

Nederlandse tegenstanders van vaccins hebben een enquête gekaapt waarin Knack zijn lezers vroeg of ze zich zouden laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze deelden de link met opmerkingen als “Weinig neestemmers: is iedereen zo dom en blind?” of “Help onze zuiderburen”.

En met succes. Na één dag stond de teller met 1.600 deelnemers nog op 69% “ja”, maar dat verschoof naar 72% “nee” en bijna 20.000 deelnemers. Tot viroloog Marc Van Ranst de opmerkelijke resultaten op Twitter deelde en het aantal deelnemers door toedoen van zijn volgers opnieuw verdubbelde, waardoor de slinger weer oversloeg in het voordeel van de ja-stemmers.

20.000 stemmen later, begint het tij te keren op de peiling in Knack, en is een meerderheid (62 procent) voor vaccinatie. pic.twitter.com/berCOPiPI7 — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) July 4, 2020

De voorbije maanden werden in sommige (besloten) Facebookgroepen druk complottheorieën gedeeld over het coronavirus. Eén daarvan is dat farmabedrijven zelf het virus hebben ontwikkeld om grof geld te kunnen verdienen aan de vaccins. Anderen geloven dat het vaccin een vloeistof zal bevatten waarmee mensen gevolgd kunnen worden via 5G-masten. Theorieën die haaks staan op wetenschappelijke principes.

Ter info: in een wetenschappelijke studie naar de bereidheid in verschillende Europese landen bleek dat bijna driekwart van de deelnemers zich wil laten vaccineren. In die studie werd België niet opgenomen, maar in de landen met het minste draagvlak bleef het aantal voorstanders boven de 60 procent. Om de verspreiding van het virus de kop in te drukken zonder de drastische maatregelen van de voorbije maanden, zijn antistoffen nodig bij 50 à 70 procent van de bevolking.