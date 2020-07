“We gaan deze formule ook niet eeuwig blijven uittesten”: Zelfs partijen rond de tafel krijgen, is moeilijk, laat staan beginnen onderhandelen

De volgende dagen moet blijken of de drie koningen erin zullen slagen de zogeheten ‘Arizona’-coalitie op de been te brengen of niet. De zes partijen – Open VLD, MR, CD&V, N-VA, CDH en SP.A – alleen fysiek rond de tafel krijgen, is al niet simpel. Het is namelijk nog niet eens zeker of de geplande vergadering vandaag wel zal kunnen doorgaan. “Maar we gaan deze formule ook niet eeuwig blijven uittesten”, zegt een onderhandelaar.