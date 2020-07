CD&V vraagt ouderschapsverlof voor pleegouders

Ouderschapsverlof voor pleegouders, daar wil CD&V werk van maken. Kamerlid Nahima Lanjri diende er een wetsvoorstel over in.

Sinds 2018 hebben pleegouders recht op pleegverlof, een systeem dat gelijkaardig is aan het moeder- of vaderschapsverlof. Momenteel gaat het om 12 weken, maar die periode wordt de komende jaren uitgebreid naar 17 weken. Maar volgens CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri hebben pleegouders ook nood aan echt ouderschapsverlof – nu hebben zij daar nog geen recht op. De zorg voor pleegkinderen is namelijk even zwaar of zelfs nog zwaarder dan het opvoeden van een eigen kind, vindt ze.

“De zorg voor een pleegkind stopt niet na het onthaal. Ouders en pleegkind moeten elkaar leren kennen en een vertrouwensband opbouwen. Vaak is dat een moeizaam en traag proces, aangezien heel wat kinderen extra kwetsbaar zijn door wat ze hebben meegemaakt. Bovendien hebben pleegouders ook te kampen met de druk om een goed evenwicht te vinden tussen arbeid en de zorg voor hun gezin. Voor CD&V moeten pleegouders, net zoals alle andere ouders, kunnen rekenen op ouderschapsverlof.”

Lanjri heeft een wetsvoorstel ingediend dat pleegouders recht geeft op vier maanden ouderschapsverlof. Net zoals ‘natuurlijke’ ouders zouden ze dat voltijds, halftijds, 1/5 of 1/10 kunnen opnemen.