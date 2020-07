Atalanta en Torino azen op Standard-back Mergim Vojvoda

Om de kas te spekken leek Standard aanvankelijk Bastien, Amallah of Vanheusden te moeten verkopen, maar verdediger Mergim Vojvoda (25) zou weleens de eerste basisspeler kunnen worden die Luik straks verlaat. De Kosovaarse international, ex-speler van STVV, geniet nadrukkelijke belangstelling van Atalanta, Torino en het Russische Spartak Moskou. Een stap naar de Serie A heeft evenwel de voorkeur van Vojvoda. Zijn entourage verwacht snel duidelijkheid over zijn toekomst.

Zege tegen Kortrijk

Zaterdag kwam Vojvoda alleszins nog 45 minuten in actie in de oefenmatch tegen KV Kortrijk. Achter de gesloten deuren van de Académie Robert Louis-Dreyfus wonnen de Rouches het duel met 3-2 dankzij goals van Avenatti, William Balikwisha en Tapsoba. Trainer Philippe Montanier toonde zich na afloop tevreden. “Tegen een opponent waar Standard het vaak lastig mee heeft en na een zware trainingsweek vond ik dat we progressie toonden. Het mag allemaal nog wat vloeiender en de bal moet nog sneller rondgaan”, zei de Franse T1.

Maxime Lestienne was nog altijd afwezig door buikgriep. Denis Dragus viel in de eerste helft uit met een enkelblessure, maar de verwachting is dat het niet al te ernstig is. De spelers kregen zondag en maandag vrij.

Standard (eerste helft): Bodart, Fai, Vanheusden, Laifis, Gavory, Raskin, Bastien, Amallah, M. Carcela, Avenatti, Dragus (26’ Tapsoba). Standard (tweede helft): Henkinet, Vojvoda, Nekadio, Dussenne, Pavlovic, Bokadi, J. Carcela, W. Balikwisha, M. Balikwisha, Tapsoba (75’ Ntelo), Oulare. Kortrijk (eerste helft): De Man, Golubovic, Hines-Ike, Verkerken, Maus, Ritière, Ajagun, Van der Bruggen, Ocansey, Moffi, Mboyo. Kortrijk (tweede helft): Deman, Jonckheere, Dewaele Stojanovic, D’Haene, Bendianishvill, Makarenko, Rougeaux, Vandevoorde, Van Den Bossche, Lepoint. Doelpunten: 35’ Avenatti 1-0, 52’ W. Balikwisha 2-0, 73’ Tapsoba 3-0, 77’ Lepoint 3-1, 89’ Lepoint 3-2.