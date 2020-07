Rock Werchter 2021 aangekondigd: al 21 namen bekend

Oké, er is dit jaar de zomerbar van Rock Werchter. Maar verschraald bier, wakker liggen in een tent en met een kater door de modder stappen: dat echte festivalgevoel moet je helaas missen. Volgend jaar krijg je dat gelukkig wél weer. De organisatie van Rock Werchter heeft immers zondagavond de editie van 2021 aangekondigd, met maar liefst 21 bevestigde namen.

Door het coronavirus viel het festivalseizoen in het water. Maar Rock Werchter kijkt al vooruit, naar 2021.

Sommige van de artiesten die geboekt waren voor dit jaar, komen hun set gewoon volgend jaar brengen. Het gaat om deze reeds bevestigde namen: twenty one pilots, PIXIES, The Lumineers, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Rag’n’Bone Man, Mike Skinner and The Streets, Cigarettes After Sex, Miles Kane, Fontaines D.C. GoGo Penguin, Cavetown, Big Thief, girl in red, Black Pumas en The Dead South.

Ook deze nieuwe namen zijn al bevestigd: Gorillaz, alt-J, Jamie xx, Royal Blood, Nothing But Thieves en boy pablo.

Het festival gaat door van 1 tot 4 juli 2021. Tickets zullen te koop zijn vanaf vrijdag 10 juli om 10 uur, via ticketmaster.be. Alle mensen met een ticket voor 2020, zullen nog een mail krijgen met instructies.

