Nog een hele week miezerzomer, weerman Frank Deboosere: “Bekijk het van de positieve kant”

Lap. Blijven we massaal thuis deze vakantie, zitten we met een miezerzomer. Regen, wind, lauwe temperaturen. Alleszins komende week blijft het nog van dat. Maar Frank Deboosere geeft hoop. “Wie uitkijkt naar zon en hitte, komt deze zomer zeker nog aan zijn trekken.”

Staycation is de norm, deze zomer. Noodgedwongen. Maar geen erg, als het weer even stralend is als het vorig jaar in juli en augustus was. Alleen, straks zijn we half juli en zal het weer weinig anders gedaan hebben dan kwakkelen. Dit zijn de voorspellingen voor de komende week: van achttien graden over negentien naar zeventien graden. Met stevige wind en bakken regen erbij. Als toetje wel een droog weekend met twintig graden.

“Tja”, zegt weerman Frank Deboosere. “Dat is niks te warm, hé. Maar toch, dit is typisch Belgisch zomerweer, met dat windje erbij en af en toe een malse regenbui. En bekijk het van de positieve kant: op de momenten dat het droog is en opklaart, is het ideaal wandelweer. Haast je overigens niet om te zeggen dat de zomer al om zeep is. Net zo goed zitten we op het einde van de maand opnieuw te puffen.”

Warmterecord

Herinner u de zomer van 2019. Die staat te boek als de zomer van drie hittegolven en een nieuw warmterecord. Op 25 juli was het in Begijnendijk 41,8 graden Celsius. Wat minder in het collectieve geheugen is blijven hangen, is dat het vorig jaar in de eerste helft van juli ook aan de frisse kant was. De gemiddelde temperatuur lag met 17,4 graden een graad onder de normale waarde.

“Mensen die hopen op veel zon en hitte moeten dus zeker nog niet wanhopen”, zegt Deboosere. “Zij komen deze zomer zeker nog aan hun trekken. Overigens zijn er ook velen, mezelf incluis, die je geen plezier doet met elke dag dertig graden. Die veel meer houden van het weer zoals het nu is.”