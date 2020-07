Twee op drie zijn buitenlanders: er waren nog nooit zo weinig Belgische trainers in eerste klasse

Nu met Paul Clement ook Cercle Brugge wordt getraind door een buitenlander staat het vast: onze Belgische trainers zijn bij de start van de competitie in de hoogste afdeling nog nooit zo slecht vertegenwoordigd geweest. Terwijl in het verleden altijd op zijn minst twee derden van de coaches de Belgische nationaliteit hadden, is dat nu omgedraaid. Twee op drie zijn buitenlanders.

Maximaal zes clubs zullen komend seizoen door een Belg getraind worden. Vier seizoenen geleden was dat ook al eens het geval, maar toen werden in de loop van het seizoen zes buitenlandse coaches vervangen door een Belg. Het seizoen daarna was de verhouding weer als vanouds: twee op drie Belgen, een op drie buitenlanders. Zo’n omwenteling zien we nu, met de enorme toename van buitenlandse eigenaars, niet meteen meer gebeuren.

Frank Vercauteren, Philippe Clement, Yves Vanderhaeghe, Wouter Vrancken en Francky Dury mogen zich uitverkoren noemen. Als Waasland-Beveren alsnog in eerste klasse blijft, komt Nicky Hayen daarbij. Als OH Leuven promoveert, is dat Marc Brys. Wordt het Beerschot, dan blijft het totaal op vijf, want daar is de Argentijn Hernan Losada de hoofdtrainer.

Hieronder de lijst met het aantal Belgische trainers sinds het seizoen 1988-89, voordien waren buitenlandse coaches een zeldzaamheid:

1988-89: 13/18

1989-90: 12/18

1990-91: 12/18

1991-92: 12/18

1992-93: 15/18

1993-94: 15/18

1994-95: 16/18

1995-96: 13/18

1996-97: 12/18

1997-98: 12/18

1997-98: 13/18

1998-99: 11/18

1999-00: 13/18

2000-01: 13/18

2001-02: 13/18

2002-03: 13/18

2003-04: 14/18

2004-05: 14/18

2005-06: 13/18

2006-07: 14/18

2007-08: 15/18

2008-09: 14/18

2009-10: 11/16

2010-11: 15/16: Behalve Adrie Koster (Club Brugge) hadden alle coaches de Belgische nationaliteit.

2011-12: 12/16

2012-13: 10/16

2013-14: 9/16

2014-15: 10/16

2015-16: 11/16

2016-17: 11/16

2017-18: 6/16

2018-19: 11/16

2019-20: 8/16

2020-21: 6/16: Als Waasland-Beveren of OH Leuven in eerste spelen zijn er 6 Belgische coaches, maar vijf als het Beerschot wordt.