Zomerbar Werchter: Arno is terug, met kale knikker

Arno is terug. Zonder haar, een pak kilo’s lichter, maar mét zijn rasp van een stem. En met humor. “Goedenavond. Ik ben blij dat iedereen betaald heeft.” Dat waren, zondagavond in de zomerbar van rockfestival Werchter, zijn eerste woorden op een podium, sinds hij vijf maanden geleden werd geopereerd voor pancreaskanker.

“Zijn herstel hoort in alle rust te verlopen”, zo zei zijn persagent na die operatie. “Maar rust en Arno, dat gaat niet zo best samen.” Dus stond Arno Hintjens, onlangs 71 geworden, zondag bij valavond als vanouds te rocken. “Alles is oké”, zei hij vóór zijn wederoptreden in een interview aan Canvas. “Ik heb geluk gehad, ik was er vroeg bij. En ik heb altijd zin gehad om muziek te blijven spelen. Muziek is mijn maîtresse, en ze heeft me nog nooit bedrogen.”

Arno kreeg vorig jaar de diagnose van pancreaskanker, onderging eerst drie sessies chemotherapie en ging in februari onder het mes. Gisteren sloot hij dus Rock Werchter for LIVE2020 af. De zomerbar van het festival blijft nog de hele maand juli open. Arno speelt er nog twee keer: op 21 en op 25 juli. De tickets zijn uitverkocht.