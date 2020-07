Fabienne, de bijzondere tweede vrouw van Herbert Flack, is overleden: “Ik ken geen andere twee mensen die zo verliefd waren”

“Fabienne was er niet alleen voor mij, maar voor iedereen die haar nodig had.” Acteur Herbert Flack (71) is zijn vrouw Fabienne (66) vorige donderdag verloren na een ongelukkige val toen ze op reis waren in Spanje. De acteur laat weten dat hij zijn vrouw, liefde, soulmate, vriendin en compagnon de route heeft moeten afgeven. “Ze was een fantastische vrouw die op haar integere manier de wereld een heel stuk schoner maakte.”