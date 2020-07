FC Barcelona wint van Villarreal en blijft in spoor van Real

FC Barcelona heeft zondagavond Villarreal met 1-4 geklopt. De blaugrana rekenden andermaal op de klasse van het aanvalstrio, dat eindelijk wat meer schwung bracht sinds de return van La Liga. Door de overwinning blijft het in het spoor van Real Madrid, dat eerder op de dag won.

FC Barcelona speelde na de overwinning van Real Madrid tegen Atletic Bilbao met het mes op de keel. Een nederlaag kon hen wel eens de kop kosten in La Liga, want er zijn maar vier speeldagen meer en de kloof is vier punten. De blaugrana kregen al snel een cadeautje van Villarreal en Pau Torres, die de bal in eigen doel verwerkte. Maar na een kwartier hing Gerard Moreno verrassend de bordjes gelijk. Barça was de betere ploeg, en de combinatie Messi-Suarez sleurde het team andermaal vooruit. Messi gaf de bal op links aan Suarez, die hem op fantastische wijze in de verste hoek krulde. De Argentijn gaf later nog een assist waar hij weinig voor moest doen.

Hij legde de bal achter zich weg, Antoine Griezmann stifte de bal via de dwarsligger in doel voor de 1-3. Klus geklaard dankzij twee klasseflitsen van de voorlinie van Barça. Messi kon natuurlijk niet achterblijven. Hij werkte een kwieke combinatie op rechts simpel af in de verste hoek. Nummer 701 leek klaar, tot de VAR opmerkte dat Arturo Vidal in een actie vooraf buitenspel stond. Ansu Fati slaagde er wel in de score aan te dikken met een no look schot. Messi wilde die 701ste goal zo graag, maar mikte een vrijschop in de blessuretijd nog op de dwarsligger.