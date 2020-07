Trump houdt volgende week nieuwe grote campagnemeeting, in openlucht en met maskers

Amerikaans president Donald Trump gaat volgende week een nieuwe, grote campagnebijeenkomst houden in New Hampshire, zo kondigt zijn campagneteam zondag aan. Die zal wel plaatsvinden in openlucht.

De vorige meeting in Tulsa kreeg nog veel kritiek omdat er geen rekening werd gehouden met de coronapandemie: in het overdekte stadion werd onvoldoende afstand gehouden en waren amper mondmaskers te bespeuren.

De nieuwe bijeenkomst zal op 11 juli plaatsvinden bij de luchthaven van Portsmouth in New Hampshire. Alle deelnemers zullen moeten verklaren dat ze “vrijwillig het risico nemen” op een besmetting met het nieuwe coronavirus. Er zullen wel mondmaskers ter beschikking worden gesteld en iedereen zal aangespoord worden om die te dragen, klonk het nog.

In New Hampshire ligt het aantal coronabesmettingen relatief laag. Op zo’n 1,35 miljoen inwoners werden zo’n 6.000 gevallen opgetekend.

Eerdere bijeenkomst gesaboteerd

Trump mikt bij de verkiezingen in november op een nieuw mandaat als president. In de peilingen hinkt hij achterop bij zijn rivaal, de Democraat Joe Biden. Er was veel te doen rond het lager dan verwacht aantal aanhangers op Trumps campagnebijeenkomst in Tulsa. Volgens de president was dat de schuld van “radicale manifestanten” en “apocalyptische mediaberichten”. K-popfans en TikTok-jongeren beweerden dan weer dat zij achter de magere opkomst zaten.

