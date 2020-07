Corona versterkt wegwerpmaatschappij

Mondmaskers en latex handschoenen eindigen steeds vaker als zwerfvuil. En ook in de supermarkt gaat onze voorkeur tegenwoordig uit naar verpakte producten. Milieu- en afvalorganisaties trekken maandag in De Morgen en Het Laatste Nieuws aan de alarmbel.

Alle inspanningen ten spijt: door de coronacrisis dreigen we opnieuw te vervallen in een wegwerpmaatschappij. “Verschillende gemeenten stellen de jongste tijd een stijging vast van een nieuw corona-afvalfenomeen”, zegt Nathalie Debast van Interafval in de krant. “Er is een reflex ontstaan bij burgers en bedrijven om terug te grijpen naar eenmalige verpakkingen en wegwerpmateriaal”, zegt ook Frank Van Swalm van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM. Naast de klassieke petflessen, blikjes en wikkels, ontsieren nu steeds meer mondmaskers, bekers, handschoenen en ander beschermingsmateriaal het straatbeeld.

Mondmaskers bestaan onder meer uit polypropyleen, een kunststof die 450 jaar nodig heeft vooraleer de natuur ze kan afbreken. Alarmerend, vinden OVAM en Interafval. “Mensen koesteren door corona de gedachte dat wegwerpproducten hygiënischer en veiliger zijn. Maar er is geen enkele wetenschap die dat staaft”, stelt Debast.

Maskers spoelen aan

Dezelfde trend stellen ze ook vast aan de Belgische kust. “De laatste twee weken spoelen tal van mondmaskers en handschoenen aan. Die komen niet zozeer van de mensen op het strand, want daar draagt er amper iemand eentje. Wellicht komen die van de havens of worden die door vissers in zee gegooid”, vertelt Kevin Pierloot van Proper Strandlopers in de krant.

De consument grijpt ook steeds vaker naar verpakte groenten en fruit én voorverpakte producten in de versmarkt. “Sinds de lockdown stellen we een stijging vast van 10 procent”, zegt Roel Dekelver van Delhaize. Supermarkten passen zich zelfs aan het nieuwe gedrag aan. “Omdat er minder snoeptomaatjes in bulk werden verkocht, hebben we beslist om een verpakte variant aan te bieden”, laten ze bij Colruyt weten.