Canadees legervliegtuig maakt rechtsomkeer uit vrees voor corona-uitbraak

Een Canadees legervliegtuig dat onderweg was van Trenton in Ontario, naar Letland voor een NAVO-missie, heeft rechtsomkeer moeten maken. Na de bevestiging dat iemand van de Canadese legerbasis besmet was met het nieuwe coronavirus, bestond de vrees voor nog meer besmettingen aan boord, bevestigt het Canadese ministerie van Defensie.

Alle inzittenden hadden in Trenton twee weken in quarantaine doorgebracht als voorzorgsmaatregel om het virus niet in andere landen binnen te brengen. Maar tijdens de vlucht kwam het nieuws dat iemand op de basis positief had getest. De besmette persoon was in contact geweest met zeker 70 passagiers en bemanningsleden van het vliegtuig.

Foto: BELGAIMAGE

“De gezondheid en het welzijn van onze mensen, en van onze partners in Letland, zijn een prioriteit”, aldus een woordvoerster van Defensie. “Er is beslist om het vliegtuig te laten terugkeren, in plaats van het in Letland te laten landen waar er een risico bestond dat het virus zich verder zou verspreiden”.

De soldaten zullen nu opnieuw veertien dagen in quarantaine moeten blijven op de legerbasis in Trenton. Nadien zouden ze weer uitgestuurd kunnen worden. Volgens de woordvoerster heeft het incident geen al te grote impact op de Canadese NAVO-missie in Letland, waar Canada ongeveer 540 soldaten gestationeerd heeft.