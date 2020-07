Bekende Amerikaanse Broadway-acteur Nick Cordero overleden aan corona

Nick Cordero, een Broadway-acteur die bewonderaars had over de hele wereld voor zijn herstel van het coronavirus, is uiteindelijk toch overleden aan het virus. Hij werd 41 jaar oud.

Amanda Kloots, Nick’s vrouw, deelde op haar sociale media regelmatig informatie over de ups en downs van haar man terwijl hij vocht tegen het virus. Maandagochtend deelde ze in een Instagram-bericht het nieuws over het overlijden van haar man met haar volgers. “God heeft nu nog een engel in de hemel”, schrijft ze. “Mijn lieve man is vanmorgen overleden. Hij werd omringd door liefde van zijn familie, zingend en biddend terwijl hij zachtjes de aarde verliet.”

Dubbele longtransplantatie

Cordero werd geboren in Canada en groeide op in Hamilton in Ontario maar vond zijn weg naar New York, waar hij broadway-acteur werd. In 2014 werd hij genomineerd voor een Tony Award en een Drama Desk Award voor zijn rol in “Bullets Over Broadway”, een rol die hem zelfs een ??Theatre World Award en een Outer Critics Circle Award opleverde.

Hij was ook succesvol op het kleine scherm en verscheen in afleveringen van “Blue Bloods”, “Law & Order: Special Victims Unit” en “Lilyhammer”. Later verhuisde hij met zijn vrouw naar Los Angeles, waar hij ook speelde in de musical “Rock of Ages”.

Volgens Amanda Kloots werd Cordero aanvankelijk in maart in het ziekenhuis opgenomen in het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles. Ze vertelde op sociale media dat Cordero enige tijd beademd moest worden en meerdere Covid-19-complicaties had opgelopen waardoor zelfs in april zijn been moest worden geamputeerd. Hij was weken bewusteloos, zelfs toen dokters hem uit zijn coma probeerder te halen en de hashtag-campagne #WakeUpNick verscheen op sociale media om Cordero te steunen toen hij herstelde.

In mei berichtte Kloots dat haar man wakker was en dat hij erg zwak was maar vooruitgang boekte. Maar uiteindelijk kwam het nieuws dat zijn longen erg beschadigd waren, alsof hij “vijftig jaar gerookt had”. Zijn vrouw vertelde onlangs aan “CBS This Morning” dat Cordero zo ernstig ziek was dat hij mogelijk een dubbele longtransplantatie nodig had. Nick en Amanda hebben samen een 1-jarige zoon, Elvis.