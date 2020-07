Dries Mertens staat 27 punten achter, maar legt uit waarom hij gelooft in een titel met Napoli: “Het gat met Juventus is minimaal”

Dries Mertens gelooft nog steeds dat hij een titel kan winnen met Napoli. Dat bleek toen hij afgelopen weekend meer uitleg gaf bij zijn recente contractverlenging.

Mertens won in juni zijn derde trofee met de Partenopei. Napoli versloeg grote rivaal Juventus na strafschoppen en mocht de Coppa Italia in de lucht steken. De tweede voor Mertens nadat hij ook al eens de Italiaanse supercup won sinds hij in 2013 overkwam van PSV. En die bekertriomf heeft de Rode Duivel gesterkt in zijn geloof in een titel met Napoli.

“Ik ben gebleven omdat ik ervan overtuigd ben dat het winnen van de Coppa Italia een startpunt is van een project dat ons veel voldoening zal geven”, zei Mertens aan Il Mattino. “Ik geloof echt dat het gat met Juventus minimaal is, veel kleiner dan wat de huidige stand zegt (27 punten, red.). Die stand is het resultaat van fouten van een heleboel mensen. We gingen door een moeilijk moment met de opstand, waar we allemaal schuld aan hadden. Maar we zijn er sterker uitgekomen, en hechter.”

Mertens doelde op het verzet van hij en z’n ploegmaats tegen het verplichte trainingskamp op aangeven van voorzitter Aurelio De Laurentiis toen de resultaten tegensloegen en Carlo Ancelotti uiteindelijk opstapte. “We moeten vooruit kijken want de weg die we zijn ingeslagen, is er eentje van winnen. Bepaalde fouten maken je sterker, maar winnen doet dat nog meer. Daarom zeg ik dat het winnen van de beker een sleutelmoment was voor ons allemaal.”

Rollercoaster

De Leuvenaar - clubtopscorer met 123 doelpunten - kwam ook nog eens terug op zijn contractverlenging tot 2022.

“Ik besliste om te blijven tijdens de quarantaine”, aldus Mertens. “Hoe meer ik nadacht over naar waar ik kon vertrekken, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat het nergens anders beter zou zijn. Dus heb ik bijgetekend. De Laurentiis en ik kennen elkaar al zeven jaar. Je zit door hem constant op een rollercoaster met ups en downs, maar ik was niet gebleven als ik niet zo close was met hem. En de band die hij nu heeft met Gennaro Gattuso is echt sterk.”

Al blijft Mertens natuurlijk ook een liefhebber van de stad waar hij een halve god is. “Ik ben verliefd op alles van hier. Van de sfeer in het historische centrum tot de zonsondergangen in Posillipo. Ook al heeft Napels zijn tekortkomingen, ik zou er niets aan veranderen. Ik kan wel uren over de stad praten zonder het beu te worden.”