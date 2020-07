Ex-spits van Eupen en Waasland-Beveren steekt Antoine Griezmann met omhaal de loef af voor lekkerste goal in Spanje

Antoine Griezmann of Christian Santos: wie scoorde het mooiste doelpunt dit weekend in Spanje? De Fransman van FC Barcelona snoerde de criticasters de mond met een heerlijke lob. Dat kan ik beter, dacht Santos. De 32-jarige spits van Deportivo La Coruna scoorde tegen Huesca (2-1) z’n vijfde van het seizoen met een piekfijne omhaal na knap voorbereidend werk op links. Bij Eupen en Waasland-Beveren trokken ze grote ogen want Santos speelde in het verleden voor beide Belgische clubs. Voor de Oostkantonners scoorde hij 26 keer in 64 optredens.