Dodelijke brand Middelkerke

Middelkerke - In Middelkerke is maandagmorgen een 71-jarige man om het leven gekomen bij een uitslaande appartementsbrand. De andere bewoners van het gebouw werden geëvacueerd.

De brand ontstond rond 6.15uur op de eerste verdieping van residentie Carlton in de Roger de Grimberghestraat. Voor de bewoner van het getroffen appartement, een 71-jarige man, kon geen hulp meer baten. “De brandweer trof het verkoolde lichaam van het slachtoffer aan in zijn zetel”, bevestigt burgemeester Jean-Marie Dedecker. De andere bewoners van het gebouw werden geëvacueerd. “Ze worden allen opgevangen in de cafetaria van de brandweerkazerne, in afwachting dat ze terug naar hun appartement mogen gaan”, zegt Dedecker. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Een deskundige moet de precieze oorzaak onderzoeken.