Gemiddeld aantal besmettingen met 3 procent gedaald

Het aantal bevestigde besmettingen met het nieuwe coronavirus lag volgens de recentste weekcijfers op gemiddeld 85,1 per dag. Dat blijkt maandag op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Een gemiddelde van 85,1 per dag , dat is een daling van 3 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. De voorbij 14 dagen waren er 10,5 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.

Op maandag wordt, net als op zondag, alleen het aantal bevestigde besmettingen geüpdatet. Het volgend epidemiologisch rapport met het aantal overlijdens en de hospitalisaties wordt dinsdag gepubliceerd.