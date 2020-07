Knotsgekke statistiek bewijst: de tactiek om Manchester City voor eigen publiek te verslaan, is al 25 jaar heel simpel

Manchester City verloor zondag voor de 9de keer dit seizoen in de Premier League. Het ging op bezoek bij Southampton onderuit met 1-0. Maar dat was eigenlijk niet zo onlogisch.

Het doelpunt van Che Adams bezegelde het lot van de Citizens, waar Kevin De Bruyne fungeerde als invaller. De spits nam een bal aan van op een meter of veertig en ramde die in één tijd voorbij doelman Ederson tegen de netten.

“Ik vind dat we best goed gespeeld hebben”, reageerde trainer Pep Guardiola nadat zijn team 73 procent balbezit had en 26 doelpogingen liet noteren. “Eigenlijk was deze wedstrijd typisch voor ons volledige seizoen. We speelden uitstekend, maar maakten achterin een fout. Ondanks het feit dat we heel veel kansen creëerden en constant met bijna tien man in hun strafschopgebied, scoorden we niet. Dat is het hele verhaal.”

Maar eigenlijk was de nederlaag niet zo onlogisch als Guardiola dacht. Southampton kwam namelijk in de eerste helft op voorsprong en City kon voor de pauze geen gelijkmaker scoren. De tweede helft was daardoor statistisch gezien nutteloos. De voorbije 25 jaar konden de Citizens namelijk slechts één wedstrijd op verplaatsing winnen waarbij ze bij de rust op achterstand stonden: tegen Huddersfield in 2017 (1-2). Twaalf keer kon er nog een punt gepakt worden, maar liefst negentig keer werd er verloren op 103 pogingen.

What happened in Man City's last 103 Premier League games AWAY when they were losing at half-time (dating back to April 1995):



Won 1

Drawn 12

Lost 90 — Nick Harris (@sportingintel) July 5, 2020

Manchester City was jarenlang natuurlijk geen topploeg, maar is nu wel al twaalf jaar in handen van steenrijke eigenaars. Sindsdien gaf de club bijna 2 miljard uit aan nieuwe transfers. In die periode begonnen de Citizens 35 keer met een achterstand aan de tweede helft, dertien keer onder Guardiola. Nog steeds met dus amper één zege in de Premier League tot gevolg.