Politie betrapt dertien recreanten op militair domein in Brasschaat

Antwerpen / Brasschaat - Bij een controleactie op het militair domein Groot Schietveld in Brasschaat zijn zondag dertien personen betrapt die geen vergunning hadden om daar te vertoeven. Dat meldt de federale politie. Het doel van de actie was om passanten erop te wijzen dat het terrein actief gebruikt wordt voor militaire doeleinden en dat wie binnendringt zijn of haar leven riskeert.

Het Groot en het Klein Schietveld in Brasschaat vormen samen een groot deel van de “groene long” ten noorden van Antwerpen, maar doen ook dienst als militair oefendomein. Het Groot Schietveld is volledig verboden terrein voor burgers, het Klein Schietveld is wel toegankelijk voor recreatief gebruik.

Toch werden er de voorbije weken wandelaars en fietsers uit een gebied gehaald waar met scherp werd geschoten en diende er een oefening op ontmijning onder water te worden gestaakt nadat er een gezin werd opgemerkt dat nabij de rand van de vijver aan het picknicken was. Op het Klein Schietveld werden recentelijk dan weer briefings verstoord en liepen er honden los.

Strenger optreden

De federale politie spreekt van een “spectaculaire stijging” in het aantal mensen dat zich op verboden terrein waagt of andere regels op militair domein niet respecteert. “Door een heroriëntering binnen Defensie en de verhoogde internationale samenwerking op het vlak van trainingen, zullen de activiteiten op het militair domein in de nabije toekomst toenemen”, klinkt het bovendien. “Het is dan ook in ieders belang dat de opgelegde veiligheidsregels door iedereen gevolgd worden.”

De controleactie kwam er na een maand van sensibilisering: recreanten werden aangesproken op hun gedrag en militairen en politie deelden flyers uit. Ondanks die sensibilisering en ondanks het mindere weer zondag werden toch dertien personen uit het Groot Schietveld gehaald. Politie en parket willen in de toekomst nog strenger optreden.