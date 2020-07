NMBS moet nog langer rondrijden met versleten treinen: nieuwe lopen vertraging op door corona

Het NMBS zal dit jaar maar de helft van het voorziene aantal nieuwe M7-dubbeldekkers in gebruik nemen omwille van het coronavirus. Dat meldt De Tijd.

De NMBS zal nog wat langer rondrijden met oude treinen. Want door de pandemie is de levering van de nieuwe M7-treinen gedeeltelijk uitgesteld. De 66 beloofde treinen zullen niet meer dit jaar toekomen. Maar de NMBS was van plan om dit jaar al 113 M7-treinen te gebruiken. Uiteindelijk zullen het er maar 47 zijn. Door de social distancing-regels is er namelijk een lagere productiecapaciteit en worden er minder treinen gebouwd.

Het is niet de eerste keer dat een bestelling vertraging oploopt. Zo beloofden de treinbouwers Alstom en Bombardier de treinen tussen het najaar van 2018 en eind 2021 te bezorgen, een bestelling die steeds verlaat werd waardoor de NMBS in 2019 slechts één M7 kreeg. Hierdoor zullen nu de M4 treinen langer blijven rijden. Het zijn treinen die vaak geen airconditioning bevatten, die regelmatig in panne vallen en waar ook asbest in aanwezig is.