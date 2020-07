André Rieu vreest voor faillissement

André Rieu is bang dat zijn orkest het niet redt als de coronaregels ook volgend jaar nog van kracht zijn. Dat zegt hij tegen de regionale omroep L1. “Ik kan met alle vaste lasten en productiekosten niet voor een handjevol mensen spelen.

Rieu zou twaalf shows op het Vrijthof in Maastricht geven, maar die zijn gecanceld, net als optredens in het buitenland. Het is zelfs nog maar de vraag of de kerstshows in het MECC Maastricht doorgang kunnen vinden. Daar is volgens de muzikant nog geen beslissing over genomen. De violist heeft er echter een hard hoofd in. “Met 12.000 mensen in een overdekte ruimte, dat wordt lastig. Mondkapjes en handschoenen, dat kan misschien nog wel, maar met anderhalve meter afstand is het onmogelijk.”

Volgend jaar opnieuw volle zalen

Rieu noemt 2020 een verloren jaar. Als de coronacrisis ook in 2021 doorzet, vreest hij zelfs voor het voortbestaan van zijn bedrijf. Hij heeft 136 mensen in dienst. Om die allemaal te kunnen betalen is het belangrijk dat hij volgend jaar weer voor volle zalen kan spelen. De wereldberoemde violist houdt hoop. “Als de mensen nu al in een vliegtuig met mondkapjes naast elkaar kunnen zitten, dan moet dat op het Vrijthof ook kunnen, zonder die anderhalve meter”, vindt hij.

Voor Rieu staat één ding vast: “Er moet iets gebeuren, we moeten weer aan de gang. Nog een heel jaar geen optredens, houd ik als bedrijf niet vol.”