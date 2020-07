‘Drie koningen’ lichten nota toe aan “hun” coalitie, ook als SP.A niet komt

De drie regeringspartijen willen maandagnamiddag hun startnota voorstellen aan hun voorkeurscoalitie. Dat is de Arizona-coalitie: de Zweedse partijen N-VA, Open VLD, CD&V en MR, aangevuld met CDH en SP.A. Al is het nog niet duidelijk of die laatste wel komt opdagen. Daar willen ze immers eerst garanties dat hun minimumeisen worden ingewilligd.

Veel zorgen maken de ‘drie koningen’ - voorzitters Egbert Lachaert (Open VLD), Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) - zich niet. “Waarom zouden ze niet komen luisteren naar een infovergadering over een nota die in samenspraak met hen vorm heeft gekregen”, klinkt laconiek het uit die hoek. “SP.A-voorzitter Conner Rousseau heeft toch gezegd dat de spelletjes moesten stoppen?”

Maar als SP.A haar kat stuurt, dan hebben de drie geen meerderheid in de Kamer meer. En ook CDH-voorzitter Maxime Prévot laat verstaan dat hij niet onverdeeld gelukkig is met de methodiek van zijn collega’s. “Ik heb ze de afgelopen twee weken één keer gehoord”, zegt hij op de radio. “Ik denk dat het nog wat te vroeg is om iedereen samen te roepen.” Maar hij slaat de deur alleszins niet dicht.

Of het plan van drie voorzitters nog kan slagen, moet alleszins snel duidelijk worden. Het wantrouwen - zeker na de abortusdiscussie van afgelopen week - is groot. Veel toegevingen aan SP.A willen ze nog niet doen. Als Arizona uiteenspat, dan komt de minderheidsregering van de klassieke tripartite weer in beeld. En dan willen ze liever niet dat al te veel linkse eisen al eens goedgekeurd zijn.

